Papa Francisco faz doação de respiradores pulmonares para o Pará

O Papa Francisco realizou no mês de junho a doação de 35 ventiladores pulmonares para 13 países. Dos quatro destinados ao Brasil, três foram doados ao Pará. Um deles ficará no Hospital Divina Providência (Marituba), administrado pela congregação religiosa dos Pobres Servos da Divina Providência. Outro respirador mecânico foi destinado ao Barco Hospital Papa Francisco. O terceiro aparelho já foi entregue à Diocese de Marabá, recebido por Dom Vital Corbellini, bispo diocesano.

Em Belém, a entrega oficial, informou a arquidiocese, será realizada na manhã de segunda-feira, dia 13, às 9h, na Cúria Metropolitana, com a condução do Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, presença do Padre Ângelo Gaio, um dos responsáveis pelo Hospital e com a presença de um representante enviado pela Diocese de Óbidos, responsável pela administração do barco hospital.

Além do Brasil, também receberão quatro doações cada o Haiti e Venezuela, três para Colômbia, Honduras e México, já a República Dominicana, Bolívia, Equador, Camarões, Zimbábue, Bangladesh e Ucrânia receberão duas unidades cada.

No mês de maio a Arquidiocese de Belém recebeu do papa a doação de dez mil reais para auxílio nas atividades de assistências para as famílias mais necessitadas.

