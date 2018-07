Papa Francisco faz surpresa e celebra casamento de brasileira

Papa Francisco celebra casamento de brasileira (Foto:© Reprodução)-

O papa Francisco foi uma presença ilustre no casamento de dois brasileiros neste sábado, no Vaticano. A carioca Letícia se casou com Luca, membro da Guarda Suíça na Capela Santo Estevão, localizada atrás da Basílica de São Pedro. Para a surpresa da dupla, o Santo Padre atuou como Presidente da celebração.

O fato foi narrado pelo padre Arnaldo Rodrigues, da arquidiocese do Rio de Janeiro. “Não é sempre que você vai a um casamento em que o presidente da missa é o papa. Deus abençoe os recém-casados”, escreveu ele em sua conta no Instagram.

“Meus amigos, Deus os abençoe a cada dia nesta caminhada rumo à santidade. Que o casamento seja sempre fecundo e um testemunho familiar”, completou.

