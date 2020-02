Papa Francisco passa mal com sintomas de gripe e preocupa fieis

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Vários serviços da Quarta-Feira de Cinzas foram cancelados ou limitados na Itália pelo Papa. Na região existe disseminação do novo coronavírus, atualmente mais de 400 pessoas foram diagnosticadas com a doença e 12 mortes foram confirmadas.

O Vaticano informou no inicio da tarde desta quinta-feira (27) que o Papa Francisco está “ligeiramente indisposto” e precisou cancelar um evento na basílica de Roma, mas segue cumprindo a agenda do dia em casa. O religioso estaria gripado. “Por causa de uma ligeira indisposição, ele preferiu ficar em Santa Marta. Todos os outros compromissos irão em frente normalmente”, comunicou o Vaticano.

