Papa Francisco recebe de Helder camisas de Remo e Paysandu

(Foto:| Reprodução) -O governador Helder Barbalho está em Roma (Itália) para participar do encontro da Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas (GCF), que tem o objetivo de elaborar estratégias atuais e futuras em defesa da Amazônia.

Durante o encontro com Papa Francisco, Helder e sua esposa, Daniela Barbalho, aproveitaram a ocasião para entregar ao sumo pontífice as camisas de Remo e Paysandu.

O Papa, apaixonado por futebol, com um largo sorriso recebeu as camisas “10” dos dois maiores clubes do Norte, com seu nome gravado. Das mãos de Francisco eles receberam dois terços.

O encontro com o pontífice foi publicado em uma rede social do governador nesta manhã.

No país, o governador participa desde segunda-feira (28), do encontro de governadores da região Pan-Amazônica, que integra a programação do Sínodo dos Bispos, no Vaticano.

Na reunião, Helder assinou uma declaração com 13 pontos importantes na busca por soluções eficazes para manter a floresta preservada, reafirmando o compromisso com o desenvolvimento sustentável da Amazônia.

Por: DOL/Autor: Tati Dias

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...