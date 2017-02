Paparazzo: Giovanna Jacobina, irmã de Gracyanne, mostra seios turbinados

Jovem de 18 anos revelou que a irmã mais velha deu de presente a cirurgia para colocar silicone e que o cunhado, Belo, é ciumento. ‘Ele é muito paizão’.

Gracyanne Barbosa não é a única mulher em sua família que chama atenção nas redes sociais. Aos 18 anos, Giovanna Jacobina, irmã mais nova da musa fitness, também tem causado na web toda vez que compartilha fotos sensuais. O frenesi – e o teor dos posts – aumentou ainda mais depois que a jovem turbinou os seios, em setembro de 2016, cerca de um mês antes de completar a maioridade. Repaginada, ela estreia o novo visual no Paparazzo, em seu primeiro ensaio sensual ao lado de Gracyanne.



Coloquei silicone porque meu peito era menor que um limão”-Giovanna Jacobina

“Coloquei silicone porque era reta, uma tábua! Meu peito era menor que um limão (risos). Coloquei 320ml em cada seio. Eu falava para a Gra: ‘Preciso disso’. Aí ela me deu de presente de 18 anos”, conta a jovem, que cursa o terceiro período de Medicina Veterinária em uma faculdade no Rio. “Mas confesso que foi bem sofrido, nunca mais faço isso na vida porque doeu muito”, relembra.

Com os seios avantajados, Giovanna passou a sensualizar ainda mais. “Minha autoestima ficou maior, posso colocar qualquer roupa que fica bom. Nas redes sociais, acho que aumentaram os elogios também… Mas não faço questão de postar para alguém ou para chamar a atenção de um garoto, por exemplo. Posto porque me achei bonita, gostei daquele ângulo. Posto mais para mim do que para os outros. Lógico que é bom receber elogios, mas não é com essa intenção”, afirma.

‘Ainda não me mandaram nudes’

Apesar da exposição, Giovanna garante que, por enquanto, a resposta dos seguidores tem sido mais discreta. “Ainda não me mandaram nudes, nada disso. O máximo que recebo são umas cantadas, mas que são bem bregas, por sinal. Morro de rir”, diverte-se.

A atenção masculina, no entanto, incomoda uma pessoa em especial – e não é sua irmã mais velha! “O Belo é muito mais ciumento do que a Gra. Não tem nem comparação, ela é supertranquila comigo. Às vezes eu posto umas fotos, aí ele comenta: ‘Garota, toma vergonha nessa cara’. Ele é muito paizão, sabe?”.

