Paquistão vai deportar afegã capa da National Geographic.

A refugiada, de cerca de 40 anos, mãe de quatro filhos e doente de hepatite C, voltará ao Afeganistão na próxima segunda-feira, onde será recebida pelo presidente do país, Ashraf Ghani, segundo informou Zakhilwal.

“Com um grande prazer, anuncio que Sharbat Gula já está livre dos problemas legais que enfrentou nas últimas semanas. Será libertada em breve”, afirmou em sua página do Facebook o embaixador afegão no Paquistão, Omar Zakhilwal.

