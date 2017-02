Pará 2030: governo do Estado e Banco do Brasil avaliam novas parcerias

O governador do Pará explicou que a estratégia do governo é trabalhar o Plano Pará 2030, voltado às matrizes econômicas, em consonância com o Pará Social

O governador Simão Jatene recebeu na manhã desta quarta-feira (22) o superintendente do Banco do Brasil, Marcos Augusto Ticianeli – acompanhado pelo gerente geral da agência Setor Público Belém, Carlos Maurício Leão, e do gerente de Mercado Pessoa Jurídica, Daniel Barata – para uma audiência que teve como tema principal a avaliação de parcerias que podem ser firmadas entre a instituição financeira e o governo do Estado. O encontro foi no Palácio do Governo.

Já no início da reunião o superintendente do Banco do Brasil confirmou o interesse da instituição em ser um parceiro do governo no Plano Pará 2030, elaborado pelo Executivo Estadual com o objetivo de fomentar o desenvolvimento sustentável, impulsionado por investimentos em setores considerados estratégicos, selecionados com base no potencial econômico de cada região.

Simão Jatene explicou que a estratégia do governo é trabalhar o Plano Pará 2030, voltado às matrizes econômicas, em consonância com o Pará Social, destinado ao desenvolvimento familiar e inclusão social, e o Pará Ambiental, com foco na sustentabilidade e preservação do meio ambiente. Os três segmentos e as diretrizes para impulsioná-los foram reunidos em um projeto único, o Pará Sustentável, baseado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) desenvolvido pela Organização das Nações Unidas.

“Quando finalizamos o projeto procuramos a ONU para dizer que estávamos assumindo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e que precisávamos de uma certificação nesse sentido. Assim surgiu nossa parceria com a ONU-Habitat, um braço da organização que se destina a cuidar de assentamentos humanos, e que vem dando certo”, explicou Jatene, antecipando que o projeto deve ser desdobrado em nível municipal.

“O passo agora é decodificar esse plano estadual para os municípios a fim de instituir o projeto Municípios Sustentáveis, que vai ser de livre adesão. Nossa intenção é dar apoio institucional e atuar nos eixos de infovia; na pavimentação e drenagem de áreas urbanas, e na coleta, tratamento e destinação final do lixo”, informou o governador, que defende a criação de um ecossistema de financiamento que possibilite a sustentabilidade do projeto e o trabalho em conjunto com as prefeituras municipais.

Marcos Augusto Ticianeli revelou que o projeto Pará Sustentável trouxe uma grata surpresa “Fiquei impressionado por ser tratar de um projeto de Estado e o Banco do Brasil tem todo o interesse de participar dessa iniciativa, garantindo linhas de financiamento e buscando investidores para que assegurar que as obras do Pará sustentável sejam desenvolvidas. Vamos estudar as possibilidades de trabalhar em conjunto com o governo nas áreas estratégicas de investimento.”

Fonte: Agência do Pará.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...