Pará alcança pior posição no ranking de isolamento social e Governo alerta para possível segunda onda de infecção

Pará fica em 4º lugar em isolamento social no Brasil — (Foto: Agência Pará)

Segundo a Segup, estado alcançou a 18ª posição, com média de isolamento de 39%.

O Pará ocupou, na última terça-feira (2), a 18ª posição no ranking nacional de isolamento social, a pior já registrada. De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Segup), a pior posição alcançada até então era a 16ª, no dia 16 de abril. Ainda segundo a Segup, a média de isolamento no estado foi de 39% no último levantamento.

O baixo desempenho do estado no ranking ligou um alerta no governo no Pará em relação a uma segunda onda de contaminação. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o governador Helder Barbalho anunciou que, caso o baixo isolamento reflita em uma saturação do sistema público de saúde, novas medidas de isolamento serão tomadas.

“Eu fiquei profundamente preocupado com os números da terça. Quero deixar claro que, se sentirmos que isso pode comprometer o sistema de saúde, nós vamos voltar para o isolamento mais acentuado. Podemos voltar até um novo lockdown. A vida tem de estar em primeiro lugar”, disse o governador.

A queda nas taxas de isolamento social começaram na última sexta-feira (29), quando o governo do Pará anunciou um plano de retorno da economia. Segundo o projeto, as regiões metropolitana de Belém, parte do Marajó e a região do Araguaia já poderem abrir shoppings centers, igrejas, salões de beleza e comércio varejista.

Na segunda-feira (1º), o prefeito Zenaldo Coutinho publicou um decreto autorizando o retorno de algumas atividades. Segundo o documento, poderiam funcionar concessionárias, escritórios, comércio de rua, construção civil e igrejas. Ainda segundo o prefeito, shoppings centers e salões de beleza seguem fechados.

No entanto, o governador Helder Barbalho afirma que a reação da população à medida está ocorrendo fora do previsto.

“Quando nos iniciamos o processo gradativo das atividades, deixei claro que isso não poderia ser entendido como uma liberação geral. Da mesma maneira que subimos passo a passo no isolamento, tínhamos que descer degrau a degrau o relaxamento. Só assim podemos viver no novo normal”, explicou o governador.

Por G1 PA — Belem

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...