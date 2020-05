Pará alcança primeiro lugar do Brasil em distanciamento social temporário

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os telefones para denúncias contra aglomerações ou estabelecimentos comerciais descumprindo o decreto são o 153, o 181 e o 190, além do WhatsApp do Disque-Denúncia (91) 98115-9181.

“Isso é fruto do envolvimento e da consciência de todos os paraenses. Aqueles que aderiram, o meu muito obrigado. Os que ainda não puderam aderir, venham com a gente para salvar a vida da nossa população”, comentou o governador em vídeo publicado nas redes sociais digitais. Elogiou o envolvimento de Belém para frear a quantidade de mortes e novos casos da doença.

Como a meta é 70% e o Pará alcançou o primeiro lugar com menos de 55%, fica evidente que o resto do país não está aderindo e se esforçando o suficiente nas medidas de distanciamento social temporário. Já faz algumas semanas que o Pará oscila nas primeiras posições e nos 10 primeiros lugares, com índices sempre, em média, de 55% de adesão.

Pessoal, eu queria agradecer a todos que estão colaborando com o nosso pedido para ficarem nas suas casas. Ontem conseguimos o primeiro lugar na taxa de isolamento social entre todos os Estado do Brasil. pic.twitter.com/Rca1SeDtyK

O governador Helder Barbalho anunciou o Pará ficou em primeiro lugar, no ranking nacional, de distanciamento social temporário. Os dados são verificados, diariamente, pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). Neste domingo (10), 54,95% da população ficou em casa e não saiu sem necessidade. Foi o primeiro dia de aplicação de multas no lockdown.

