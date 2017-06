Pará atinge 80% da meta em campanha de vacinação contra a gripe

Balanço divulgado pelo Ministério da Saúde nesta terça, 13, aponta que 1.208.111 mil pessoas foram imunizadas. Sesma orienta unidades de saúde a manter vacinação enquanto durarem os estoques.

Balanço divulgado pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira (13) apontou que no Pará, 1.208.111 mil pessoas foram vacinadas contra a gripe. A campanha de imunização se encerrou na última sexta-feira (9), embora cinco shoppings de Belém tenham estendido a vacinação até o sábado (10).

O levantamento também mostrou que 80% da meta foi atingida no estado. O município de Santa Isabel do Pará foi o único a ultrapassar a meta de vacinação estabelecida pelo Ministério, atingindo 95% de pessoas vacinadas. Belém atingiu 77% da meta,

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informou que está orientando as unidades de saúde que ainda possuem doses da vacina, que continuem vacinando a comunidade enquanto durarem os estoques. Ainda podem receber a vacina, além dos grupos prioritários determinados pelo Ministério da Saúde, pessoas de 05 a 59 anos.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...