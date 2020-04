Pará atinge 95 mortos e 1745 infectados pelo novo coronavírus, diz Sespa

Na noite deste sábado (25), secretaria confirmou mais 107 casos confirmados e oito novos óbitos pela Covid-19.(Foto:Reprodução)

A Secretaria de Saúde do Pará (Sespa) confirmou 107 novos casos e mais oito mortes pela Covid-19 no Pará. Segundo informação divulgada na noite deste sábado (25), os óbitos foram registrados em Belém e Ananindeua. Com as confirmações, o Pará possui 1.745 casos confirmados e 95 mortes.

A Secretaria não divulgou se os pacientes que evoluíram para óbito tinham doenças preexistentes. Os casos divulgados pela Sespa são:

Homem, 67 anos, de Ananindeua.

Mulher, 31 anos, de Belém.

Homem, 31 anos, de Belém.

Mulher, 50 anos, de Belém.

Homem, 68 anos, de Belém.

Homem, 82 anos, de Belém.

Mulher, 82 anos, de Belém.

Homem, 82 anos, de Belém.

Casos do novo coronavírus no Pará — Foto: Reprodução/ Twitter Sespa

Mais cedo, a Sespa já havia divulgado três boletins, confirmado 59 novos casos e uma morte. O óbito foi de um homem, de 42 anos, de Belém, que não resistiu aos sintomas. A Sespa também não divulgou se o paciente que evoluiu para óbito tinha alguma doença preexistente.

Evolução da Covid-19 no PA

G1 – Pará

Por G1 PA — Belém

25/04/2020 19h01

