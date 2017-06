Pará atingiu 77% da meta de vacinação contra a gripe

Vacinação continua em todos os municípios do Pará enquanto durar o estoque de vacinas, segundo a Sespa. Oferta de imunização foi ampliada para todas as faixas etárias.

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) informou que mais de 77% da meta de imunização foi atingida no estado durante a campanha de vacinação contra a gripe até a tarde desta sexta-feira (9), último dia da campanha realizada desde o dia 17 de abril em todo o país.

Mesmo com o encerramento, a Sespa informou que todos os municípios do Pará vão dar prosseguimento à vacinação enquanto durar o estoque de vacinas enviado pelo Ministério da Saúde ao estado. Segundo informe técnico da Divisão de Imunizações da Sespa, o Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde enviou ao Estado 1.863.160 milhão de doses da vacina.

Segundo o vacinômetro do Ministério da Saúde, foram vacinadas 1.603.345 pessoas no Pará até as 15h desta sexta. A recomendação inicial era priorizar a imunização de grupos mais vulneráveis às gripes, mas desde segunda-feira (5), o Ministério ampliou a oferta de vacina para todas as faixas etárias, enquanto durarem os estoques.

Entre os grupos prioritários, a Sespa divulga que as categorias mais imunizadas no Pará foram a de pessoas com mais de 60 anos, professores, indígenas e trabalhadores da saúde, com 86% do total, seguida mulheres pós-parto (84%), gestantes (71%) e crianças, com 65%.

Entre os 13 municípios considerados estratégicos do Pará, por sediarem os Centros Regionais de Saúde, Santa Isabel do Pará ultrapassou a meta ao alcançar 99% da população prioritária vacinada, logo em seguida Conceição do Araguaia (95%), Soure (94%) e Cametá (91%). Os demais ainda correm pra atingir os 90%, como Belém, com 71%; Castanhal (71%); Capanema (86%); São Miguel do Guamá (85%), Barcarena (88%), Breves (74%), Santarém (66%), Altamira (66%) e Marabá (54%).

