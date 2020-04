Pará chega a 902 casos confirmados de covid-19

O número de casos, no Pará, deu um salto nas últimas 24 horas. (Foto:Thiago Gomes / Arquivo O Liberal)

A Sespa confirmou, na tarde desta segunda-feira (20), mais 217 casos de covid-19 no estado. Mais cedo, uma morte foi registrada

O Pará tem 902 casos confirmados de covid-19, a doença causada pelo coronavírus sars-cov-2. A atualização foi feita pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), às 13h desta segunda-feira (20). Foram anunciados 217 casos positivos de uma só vez. Há alguns dias, a média de casos anunciados vem aumentando, ao passo que as redes pública e privada de saúde dão sinais de esgotamento.

Na atualização desta tarde, o órgão registra 284 casos suspeitos em análise e 1.599 casos já descartados, desde o início da crise, em 18 de março. No último boletim da Prefeitura de Belém, neste domingo, 63 pacientes já estavam ecuperados da covid-19.

O QUE FAZER

As recomendações do Ministério da Saúde são: lavar bem as mãos e pulsos ou usar álcool gel para higienização; evitar contatos físicos desnecessários, cobrir boca e/ou nariz ao tossir e/ou espirrar; não compartilhar alimentos e/ou talheres; higienizar estações de estudo ou trabalho; ao retornar de viagens onde há casos confirmados, com ou sem contato com casos suspeitos, é importante acionar os órgãos municipais de saúde e se afastar de atividades de estudo ou trabalho por, pelo menos, 14 dias. Os principais sintomas são febre, falta de ar e tosse seca.

Para manter a população informada a respeito do novo coronavírus, o Ministério da Saúde atualiza, diariamente, os dados na Plataforma IVIS, com números de casos descartados e suspeitos, além das definições desses casos e eventuais mudanças que ocorrerem em relação a situação epidemiológica. Os dados locais do Pará são atualizados, pela Sespa, em boletins especiais, que saem pelo Twitter.

Durante 24 horas por dia, a Prefeitura de Belém mantém o telefone (91) 98417-3985 para informações gerais e casos de suspeitas de covid-19. Há outros canais, para situações menos urgentes, que funcionam de 8h às 22h: (91) 3184-6110, (91) 98568-3067 e (91) 98568-6203. Nas redes sociais da Prefeitura há também informações oficiais sobre a doença e formas de prevenção.

Há também uma central de atendimento do Hospital Universitário João de Barros Barreto, para tirar dúvidas. Os números são (91)98468-0304 e (91) 98936-1105. Funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Victor Furtado, com informações da Sespa

