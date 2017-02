Pará Clube apresenta candidata ao Rainha das Rainhas do Carnaval 2017

Ana Paula de Melo Teixeira, 25 anos, é a representante do Pará Clube.

Concurso será realizado no dia 17 de fevereiro, em Belém.

Mais uma candidata ao título de Rainha das Rainhas do Carnaval paraense foi apresentada na noite desta quarta-feira (1º). Ana Paula de Melo Teixeira, de 25 anos, é a representante do Pará Clube. O concurso será realizado no dia 17 de fevereiro, em Belém.

A candidata é formada em Direito, mas atualmente cursa Moda. Ela pratica balé há seis anos e acredita que a dança vai ajudá-la a alcançar seu objetivo. A preparação começou há quatro meses, quando foi convidad a concorrer.

“Prometo ousadia e garra. Sou amiga do meu corógrafo e do meu estilista, então ajudei nos detalhes de tudo. Para ganhar, vou trazer surpresas”, conta a candidata

O concurso

Realizado pelas Organizações Rômulo Maiorana, a edição 2017 é a 71ª do concurso, que existe desde 1947 e é considerado um dos maiores do norte e nordeste do Brasil. Este ano, o concurso contará com a participação de 22 clubes paraenses.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...