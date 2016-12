Para combater praga, Adepará impede entrada de tomates do AP no Pará

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) aprendeu uma carga de tomates no porto de Almeirim, no oeste do Pará, na segunda-feira (26). O produto é do município de Santana, no Amapá e foi exportado para ser vendido no Pará. A apreensão ocorreu diante do risco de contaminação da praga, conhecida como Mosca da Carambola, que provoca o apodrecimento do alimento impedindo-o de ser consumido, e, consequentemente, prejuízos econômicos.

O estado do Amapá por ter vários registros de contaminação da mosca não pode exportar para outros estados hortifrutigranjeiros, como o tomate, que é um hospedeiro da praga. De acordo com o gerente regional da Adepará em Almeirim, o engenheiro agrônomo Everaldo Chaves, não é possível afirmar se os tomates estavam ou não contaminados, mas por apresentarem riscos serão destruídos.

Na ação foi lavrado um auto de infração, um termo de apreensão e outro de destruição. O material apreendido foi colocado em sacos plásticos e ficarão expostos ao sol por no mínimo três dias. Este método é usado para matar as lavas da mosca que podem estar no tomate. “Para complementar a ação, ainda faremos um jato de um tipo de agrotóxico usado no combate a praga, para que esteja garantida a não proliferação da praga em nosso estado”, completa o gerente.

Risco de proliferação

Ações de monitoramento e preventivas são realizadas pelo órgão para que não haja a contaminação e proliferação da mosca da carambola no Pará. “Atualmente, a mosca da carambola está restrita ao estado do Amapá, mas por fazer fronteira com o Pará, o risco de contaminação é iminente. Por isso, o cuidado é redobrado, para que a sanidade da nossa produção esteja preservada e a comercialização dos nossos produtos esteja com os mercados garantidos”, ressaltou o diretor de Defesa e Inspeção Vegetal da Adepará, Ivaldo Santana.

Mosca da Carambola

O inseto é considerado como uma das espécies de moscas-das-frutas que atacam culturas de frutas como carambola, manga, caju, laranja, grape-fruit, tangerina, jambo vermelho. Os prejuízos são visíveis nas plantações, porque os frutos onde a mosca deposita os ovos são perfurados pelas lavas e apodrecem a polpa. Outros problemas são a maturação precoce, queda da fruta e redução de produção.

Os produtores que têm as plantações atacadas, em alguns casos, utilizam agrotóxico para combater a praga. Esse método traz complicações para a saúde humana e ambiental.

G1PA

