Pará conquista medalhas no torneio regional de ginástica rítmica

Sarah Hadassa, primeiro lugar em Mãos Livres (Foto:Divulgação)

Evento realizado em Manaus – AM teve participação de seis Estados

Equipe de ginástica rítmica paraense teve representação no Torneio Regional de Ginástica Rítmica realizado na Vila Olímpica de Manaus- AM com participação de 159 atletas de seis estados – Amazonas, Pará, Maranhão, Rondônia, Acre e Roraima. O evento funcionou como seletiva para o Torneio Nacional de Ginástica Rítmica no mês de outubro, em São Bernardo do Campo (SP).

O Pará obteve quatro vagas para disputa nacional, feito considerado excelente pela técnica Kamila Medeiros que observou o alto grau de competitividade no torneio. “Numa competição de quatro dias e com quase duzentos atletas ganhar medalhas é muito dificil”, avaliou.

O torneio regional foi promovido pela Federação Amazonense da modalidade (FAG) e Confederação Brasileira de Ginástica (CBG). Veja as medalhas paraenses no torneio:

Pré Infantil 1

Izabela Myuki(Gentil Bitencourt)

3º lugar- Mãos Livres

Infantil Nível 2

Sarah Hadassa (CGPA)

1° lugar – Mãos Livres – classificada para o Torneio Nacional

Conjunto Infantil

Equipe do CGP – 3º lugar

Juvenil Nível 2

Ana Clara Monte Serrão (Cesep)

1º kugar na Fita e Geral – classificada para o Torneio Nacional

Juvenil Nível 1

Vanussa Santos Brabo (CGPA)

3º lugar – Maças

2º Lugar – Fita

1º Lugar Geral – classificada para o Torneio Nacional

Kaylane Assis (CGPA|)

1º Lugar – Maças

Conjunto Juvenil

2º Lugar

Adulto

Jéssica Vilela (CGPA)

1º Lugar – Bola

1º Lugar – Arco

1º Lugar – Geral – classificada para o Torneio Nacional

Por:Braz Chucre

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...