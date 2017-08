Pará cria 1.800 novos postos de trabalhos em julho

Setor da construção civil lidera número de contratações, segundo Dieese

O Pará voltou a gerar empregos nos setores da indústria, comércio e serviço no mês passado. No comparativo entre admitidos e desligado, o Estado fechou com saldo positivo de 1.800 novos postos de trabalhos. A pesquisa do Dieese-Pa (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), divulga nesta sexta-feira (11) é realizada com base em dados oficiais do Ministério do Trabalho.

Segundo o estudo, em julho foram feitas no Pará 20.012 admissões, contra 18.150 desligamentos, o que resultou em saldo positivo de 1.862 postos de trabalhos. No mesmo período do ano passado a situação foi inversa, pois o Estado fechou o período com saldo negativo de 1.531 empregos.

A construção civil liderou a criação dos empregos, com 959 novas vagas criadas, seguida do comércio com a criação de 504 postos de trabalhos e o setor da indústria de transformação com 491 novos empregos. Também neste período, o setor serviço fechou com saldo negativo com perda de 175 vagas.

Fonte: ORMNews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...