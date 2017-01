Pará critica MP de Temer que altera limites de florestas do estado

Segundo governo cerca de 400 projetos podem ser inviabilizados.

Reunião deve debater alteração proposta pelo governo federal.

O governo do Pará solicitou a revisão da medida provisória assinada pelo presidente Michel Temer que muda os limites de quatro Unidades de Conservação (UCs) no sudoeste do Pará. A comitiva paraense, composta pelos secretários Adnan Demachki, Luis Fermnamdes Rocha e pelo senador Flexa Ribeiro foram recebidos pelo secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia na quinta-feira (12).

Segundo estado, a medida provisória que cria a Área de Proteção Ambiental (APA) do Jamanxim, em Novo Progresso, altera os limites do Parque Nacional do Rio Novo e da Floresta Nacional do Jamanxim para atender ao projeto de construção de uma ferrovia que liga Sinop, no Mato Grosso, ao porto de Miritituba no Pará.

Acontece que a mudança dos limites do parque e da floresta inviabilizam, na avaliação do estado do Pará, mais de 400 projetos importantes para o desenvolvimento do estado, como o projeto de mineração de ouro Tocantizinho, em Itaituba.

Ainda de acordo com o governo, a empresa multinacional Eldorado Gold Corporation, do Canadá, já realizou pesquisas e investiu cerca de R$ 200 milhões no projeto, que deve gerar 600 empregos diretos na região. O objetivo é investir, no total, cerca de US$ 503 milhões na região.

“Não podemos penalizar um projeto que vai gerar emprego e renda para a população paraense, ao mesmo tempo em que não podemos penalizar um projeto importante como a Ferrogrão”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia Adnan Demachki. “Mas, há alternativas que beneficiam os dois projetos e foi isso que viemos mostrar aqui”, conclui.

Durante a reunião, foram sugeridas propostas para a correção da falha, inclusive o impedimento da MP no Congresso Nacional. Os secretários Adnan Demachki e Luiz Fernandes mostraram, com mapas, que ainda há grande número de áreas disponíveis para a ampliação do Parque do Jamanxim, sem que necessariamente a região do projeto seja afetada. Uma nova reunião está prevista para ocorrer nesta sexta-feira (13).

