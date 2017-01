Pará divulga lista dos 25 mortos com características de execução em Belém

Ao todo, 35 pessoas foram assassinadas no final de semana na capital.

Segup acredita que assassinatos foram feitos por policiais.

Órgão esteve reunido com representantes do Ministério Público e da OAB para determinar as diretrizes da série de assassinatos ocorridos em Belém de sexta-feira, 20, até segunda-feira, 23. (Foto: Reprodução/TV Liberal)

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) divulgou nesta segunda-feira (24) a lista com o nome das 25 pessoas que foram assassinadas com características de execução em Belém.

Os crimes aconteceram no período de 6h da sexta-feira (20) até às 8h da última segunda-feira (21), em 20 bairros da capital, quando homens encapuzados e armados com pistolas saiam de um carro preto a abriam fogo contra um indivíduo ou um grupo de pessoas. De acordo com a Segup, algumas das vítimas apresentaram tiros na cabeça, outras com vários tiros no corpo e alguns levaram tiros pelas costas.

Ao todo, 35 pessoas morrem e outras 25 pessoas feridas à bala deram entrada no Hospital Metropolitano de Ananindeua, na região metropolitana de Belém de sexta até segunda-feira desde que foi confirmada a morte do soldado da Ronda Tática Metropolitana (Rotam) Rafael da Silva, de 29 anos, na última sexta. Ele foi assassinado durante uma perseguição a dois assaltantes.

Segundo a Segup, peritos do CPC Renato Chaves encontraram características de execução em alguns dos assassinatos. O Governo do Estado admitiu a possibilidade de uma relação entre a morte do soldado e os crimes de execução.

“Já temos as perícias preliminares do CPC Renato Chaves e a partir desse resultado decidimos em uma reunião ontem investigar por blocos, por modus operandi. Vão ser quatro equipes investigando os 25 homicídios que ocorreram”, detalhou o delegado geral da Polícia Civil, Rilmar Firmino.

O representante da Polícia Civil disse ainda que o Estado aguarda o retorno sobre o apoio solicitado ao Ministério da Justiça para definir as linhas de ação no trabalho de investigação.

“Toda a ajuda será bem vinda, são crimes de difícil elucidação, são crimes praticados por profissionais, por bandidos profissionais até porque não deixa vestígio, com uso de luva, capuz, recolhimento dos projéteis e com execução de testemunha, porque uma das testemunhas que viu uma pessoa tirar o capuz foi executada”, disse Firmino.

Durante a reunião foi definido ainda que uma comissão será formada com representantes da Asembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) e Ordem dos Advogados do Brasil seção Pará (OAB-PA), que deverão acompanhar as investigações da polícia sobre o caso.

“Vamos nivelar, uniformizar todas as ações, os fatos, com esses atores sociais para dar transparência ao processo. O mais importante é identificar a autoria dos crimes e colocar os autores à disposição da Justiça”, afirmou Jeanot Jansen, titular da Segup.

Veja a lista com os nomes dos 25 assassinados na sexta (20) e no sábado (21):

Gabriel dos Santos Santana, 23 anos

Frank Pinheiro Correa, 35 anos

Eunice do Espirito Santo Oliveira, 37 anos

Hugo Fabricio Maciel Borges, 20 anos

Alex Costa da Silva, 26 anos

Eduardo Chagas Alves, 25 anos

Helder William Freitas Pantoja, 18 anos

Edvaldo Rodrigues Gonçalves, 28 anos

Flavio Oliveira Maciel, 23 anos

Rosivaldo Lopes Favacho, 30 anos

Fagner Luis Rodrigues Neri, 30 anos

Erisvaldo Pantoja, 37 anos

Luciano Henrique Pantoja de Oliveira, 23 anos

Anderson Cleiton Souza Lopes, 27 anos

Glauber Costa de Cristo, 33 anos

Ronaldo Vieira Pleno, 51 anos

Rerysson Reinaldo Soares Narciso, 21 anos

Jhoni Santos dos Santos, 19 anos

Elvis Cireno do Noronha, 29 anos

Joelson Guedes Cordeiro, 34 anos

Jaciclene do Socorro Pereira da Costa, 32 anos

Walber Luis Santos de Azevedo, 16 anos

Edilson Calandrine Amancio de Azevedo, 50 anos

Carlos Augusto da Silva, 19 anos

Caio Teles, 18 anos.

Fonte: G1 PA.

