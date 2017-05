Pará é 9° estado em trabalho sem carteira assinada

O Pará é o 9° estado do país com o maior número de trabalhadores sem registro formal. Ao todo, 3.838 atuam no Estado sem carteira assinada, o maior valor entre os Estados da Região Norte. Os dados são parte de um estudo do Ministério do Trabalho, que realiza um levantamento sobre esses dados desde 2014.

De acordo com o estudo, o Brasil conta com 92.412 trabalhadores nesta condição. Os maiores números de casos deste tipo de relação trabalhista ocorrem no Rio de Janeiro (19.904 casos), São Paulo (10.382) e Goiás (8.455). Já o vizinho Amapá apresentou o menor índice no estudo, com apenas 82 casos.

O dados foram levantados durante mais de 11 mil ações fiscais realizadas por auditores fiscais do trabalho, durante a implementação do Plano Nacional de Combate à Informalidade dos Trabalhadores Empregados, cuja finalidade é a prevenção e conscientização de empregadores e trabalhadores sobre os benefícios da carteira assinada e também sobre os riscos de manter seus empregados na condição de informalidade.

Fonte: DOL.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...