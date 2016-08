Pará é 9º Estado mais violento do País

No período de 10 anos, o Pará teve aumento de 139,3% nos números de assassinatos por arma de fogo. Foi a 9ª maior taxa por grupos de 100 mil habitantes do Brasil em 2014, ficando atrás dos Estados da região Nordeste – considerados os mais violentos do país – e de Goiás. Belém segue a mesma tendência de crescimento da violência e Ananindeua, a segunda maior cidade paraense, se tornou a sétima mais violenta do Brasil.

Os dados fazem parte do estudo “Mapa da Violência 2016 – Homicídios por Armas de Fogo no Brasil”, coordenado pelo sociólogo Julio Jacobo Waiselfisz, diretor de pesquisa da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso). A publicação, feita a primeira vez em 2005, vem mostrando o aumento da violência no Pará.

Nesta edição, a equipe se debruçou sobre a evolução dos homicídios por armas de fogo entre os anos de 1980 e 2014, também estudando a incidência de vários fatores como sexo, cor e idade das vítimas. A fonte básica dos dados é o Subsistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde (SIM/ MS), cujos dados são divulgados anualmente desde 1979.

SALTO

Segundo o estudo, em 2004, no Pará ocorreram 969 assassinatos por arma de fogo. Em 2014 este número pulou para 2.319, uma taxa de 28,5 mortes por cada grupo de 100 mil habitantes. A capital do Estado registrou, em 2004, 22,6 mortes por 100 mil habitantes. Em 2014 esta taxa pulou para 42,7, um crescimento de 88,6%. Durante o período, houve aumento no número de mortes por tiros em ambos os casos, tanto considerando todo o Estado quanto apernas a capital.

Considerando a taxa de mortes por arma de fogo a cada 100 mil habitantes, o Mapa da Violência revela que a evolução das taxas piorou a posição do Pará e de Belém no ranking de homicídios por arma de fogo: o Pará era o 24º em 2004 e pulou para 9º. Já o município de Belém saiu da 17ª posição para a 9ª.

Violência explodiu em Ananindeua

O Mapa da Violência revelou que dois terços das cidades mais violentas do país estão no Nordeste. Dos 150 municípios com as maiores taxas de homicídios por arma de fogo, 107 ficam na região. Os dados se referem ao período entre 2012 e 2014. Dentre estes municípios, Ananindeua ocupa a 7ª posição, com uma taxa média de 91,6 mortes por 100 mil habitantes.

Marituba, Marabá, Moju, Novo Progresso, Tailândia, Altamira, Igarapé-Miri e Parauapebas também figuram na lista dos 150 municípios com maior número de mortes nesta categoria por grupos de 100 mil habitantes, o que faz com que o Pará ocupe a 6ª posição nacional em número de cidades violentas.

Em Alagoas, 27 dos 102 municípios se encontram na lista, isto é, 26,5%. Também Ceará e Sergipe têm elevada incidência: acima de 10%. Porém, em 9 unidades da federação não há nenhum município incluído no ranking de maiores índices de homicídios por armas de fogo. São eles: Acre, Amapá, Amazonas, Piauí, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins, além do Distrito Federal.

MAPA DO MEDO INSEGURANÇA É TOTAL

Número de homicídios por armas de fogo no Estado pulou de 969, em 2004, para 2.319, em 2014. Em Belém, diz o levantamento, foram 22,6 mortes a cada 100 mil habitantes em 2004, contra 42,7 em 2014 – crescimento de 88,6% no período.

