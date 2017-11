Pará é alvo de operação na área da saúde

A investigação teve início quando os sócios de uma empresa de produtos médicos e hospitalares foram presos em flagrante por terem, na qualidade de proprietários da empresa, fornecido à Secretaria de Saúde do Tocantins produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, cujos prazos de validade de esterilização estavam vencidos. Investigações apontaram um vasto esquema de corrupção destinado a fraudar licitações no Tocantins, mediante o direcionamento de processos licitatórios. O esquema engendrado possibilitava o fornecimento de vantagens ilícitas a empresas, médicos e empresários do ramo, bem como a funcionários públicos da área da Saúde.

O Pará e outros nove estados do Brasil são alvos de uma operação da Polícia Federal na manhã desta terça-feira (7), que investiga esquema de corrupção para fraudar licitações no Tocantins, tendo como objetivo a aquisição de equipamentos de alto valor.

You May Also Like