Pará é estado com maior número de trabalhadores autônomos no Brasil, aponta IBGE

Trabalhadores autônomos estão cada vez mais escolhendo oferecer seus serviços em plataformas digitais — Foto: Pexels

Mais de 35% da população trabalha por conta própria, segundo pesquisa. Estado é o terceiro com mais trabalhadores sem carteira assinada.

O Pará é o estado do Brasil com o maior número de trabalhadores autônomos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De acordo com Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do segundo trimestre de 2019, divulgada nesta quinta-feira (15), 35,6% da população ocupada do estado trabalha por conta própria.

Ainda segundo o levantamento, esse número é cerca de 10% maior que a média nacional, que é de 25,9%. Além do Pará, os estados com os maiores percentuais foram o Amapá (35,1%) e o Amazonas (34,3%).

A pesquisa também aponta que o Pará é o terceiro estado do país com maior proporção de trabalhadores sem carteira assinada. O percentual de pessoas nessa condição no Pará é de 47,3%. Apenas o Maranhão (49,7%) e o Piauí (48%) têm índices maiores.

