Pará e mais três estados podem ter panes nas telecomunicações por dois dias

O comunicado da Eletrobras que informou as possibilidades de problemas nos quatro estados circulou esta quinta (3). Segundo o comunicado, as interrupções seriam para “melhorias da rede óptica” sob a responsabilidade de empresa terceirizada.

A Eletronorte confirmou na manhã desta sexta (4) que o Pará, Tocantins, Amazonas, Amapá e Maranhão passarão por interrupções momentâneas de serviços de telecomunicações entre as 8h da manhã dessa sexta (4) e as 18h desse sábado (5).

