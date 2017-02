Pará é o 5º Estado com mais lojas fechadas em 2016

O Pará acumulou um dos mais altos índices de fechamento de lojas de varejo no Brasil, ano passado. Foram fechados ao todo 1.353 estabelecimentos. Comparando os anos de 2015 e 2016, houve um aumento de 244% nesse tipo de ocorrência. É o quinto maior índice de fechamentos entre as unidades federativas e o pior resultado da série histórica desde 2005.

Os dados foram divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Entre janeiro e novembro de 2016, o volume de vendas do setor varejista no país registrou recuo de 8,8% em relação ao mesmo período do ano anterior, tendo relação direta com a redução no número de lojas.

Em todo o Brasil, o varejo registrou, no ano passado, o fechamento líquido de 108,7 mil lojas que mantêm funcionários com vínculo empregatício.

Segundo a CNC, à exceção dos supermercados – que sofreram com a escalada dos preços no atacado no início de 2016 –, os demais segmentos analisados foram atingidos pelo encarecimento do crédito, tanto para consumidores como para a obtenção de capital de giro nos últimos anos.



MENOS LOJAS

O estudo revela, ainda, que todos os Estados apresentaram queda no número de lojas, o que é inédito em 12 anos de pesquisa. Em números, São Paulo foi o mais afetado (-30,7 mil lojas), seguido por Rio de Janeiro (-11,1 mil) e Minas Gerais (-10,3 mil).

CATEGORIA

Por categoria de empreendimento, as micro (-32,7 mil) e pequenas empresas (-39,6 mil) – que empregam até 9 pessoas e de 10 a 49 funcionários, respectivamente – foram as mais afetadas pelo momento econômico, em 2016.

No ano anterior, este segmento respondia por 98,6% dos pontos de venda do varejo nacional e empregava 76,5% da força de trabalho do setor. Lojas de médio porte, com 50 a 99 empregados, tiveram perda de 12,9 mil pontos de venda. Os grandes varejistas, com mais de 99 funcionários, fecharam 23,5 mil lojas.

