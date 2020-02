Pará é o 6º estado que mais investe no país, segundo pesquisa

(Foto:Reprodução/Agência Pará) – O Pará é destaque entre os dez estados brasileiros que mais investem no país.

A informação é de uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgada pelo jornal O Globo.

De acordo com os dados levantados durante o estudo, o Pará ocupa a 6ª posição no ranking, com índice de 6% na parcela do investimento público sobre a receita em 2019.

Segundo a pesquisa, esse resultado é fruto de uma boa situação fiscal, do avanço acelerado de indicadores sociais e da atração de investimentos privados à região.

Ainda segundo a pesquisa, o ranking é liderado pelo Ceará, com 8,8% no índice. Outros quatro estados do Nordeste figuram na lista. Segundo a pesquisa, estados do Sul e Sudeste têm, em geral, lutado para manter as contas em dia, sem conseguir fazer grandes investimentos.

Com informações de Correio do Povo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...