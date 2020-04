Pará é o décimo quinto no país em adesão ao isolamento social, diz Segup

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Já entre os municípios que apresentaram pior índice de isolamento, isto é, locais onde as pessoas não ficaram em casa, estão: Abel Figueiredo (34,6%); Conceição do Araguaia (38,3%); Jacareacanga (39,8%); Pacajá (40,8%); e Tucumã (41,2%); Belém e Ananindeua

De acordo com os dados da Segup, os cinco melhores índices de isolamento, ou seja, onde as pessoas passaram mais tempo em casa respeitando a quarentena, estão nos municípios de Chaves (77,1%); Quatipuru (74,1%); São José do Araguaia (73,2%); Inhangapi 68,6%; Tracuateua (66,7%).

O Pará é o 15º colocado entre os estados brasileiros em adesão a população no isolamento social como estratégia contra a pandemia da covid-19. O estado registra o índice de 52,5% de isolamento, segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (Segup). Na terça-feira (7), o Estado figurava na 20ª posição e elevou para a 15ª na quarta-feira (8).

