Pará é o estado brasileiro com menor incidência de contaminados

(Foto:Marco Santos / Agência Pará) – Entre todos os estados do Brasil, o Pará tem o menor coeficiente de incidência da covid-19, com 0,2 por cem mil habitantes. Trata-se do índice que mede a incidência do coronavírus em relação à população.

Os números foram contabilizados até as 15h desta segunda-feira (30), pelo Ministério da Saúde. Até o início da noite, a Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) registrou 26 casos confirmados no Estado.

O Brasil ficou com incidência de 2,2 por cem mil habitantes. O Distrito Federal tem o maior índice entre os estados, com 10,2 por cem mil habitantes. Entre as regiões, Norte e Nordeste empataram com o número mais baixo, sendo 1,4. A região Sudeste ficou com o número mais alto, sendo 2,8.

No twitter, o governador Helder Barbalho divulgou a tabela com os gráficos, destacando que as ações de combate à doença estão dando certo no Pará. “Os dados mostram que as ações de combate a Covid-19, do Governo do Estado, estão sendo eficazes”, afirmou.

Ele comentou, ainda, sobre a importância de seguir as medidas de prevenção. “Com conhecimento técnico e ciente da gravidade do problema que estamos enfrentado, hoje o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, foi bastante claro em sua fala, reforçando que devemos nos resguardar e ficar atento aos direcionamentos dos Estados”, completou Helder Barbalho, no twitter.

