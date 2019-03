Pará é o estado com maior índice de desmatamento da Amazônia Legal em janeiro de 2019, diz Imazon

Desmatamento em área de floresta no Pará — (Foto: Nelson Feitosa/Ibama)

O estado registrou 37% do total desmatado, seguido do MT, com 32%; RR, com 16%; RO, com 8%; AM, com 6% e AC com 1%. Áreas protegidas no PA também foram as mais desflorestadas.

O Pará é o estado com maior índice de desmatamento da Amazônia Legal em janeiro de 2019, de acordo com dados do Boletim do Desmatamento (SAD) do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon).

O estado teve 37% do total desmatado em toda a Amazônia Legal neste mês, que registrou aumento de 54% do desmatamento em comparação com janeiro de 2018.

No total, a Amazônia Legal teve 108 km² desmatados, segundo o Imazon. Depois do Pará, os estados que tiveram os maiores índices foi o Mato Grosso, com 32%; Roraima, com 16%; Rondônia, com 8%; Amazonas, com 6% e Acre com 1%.

De acordo com o relatório, em janeiro de 2018 não houve detecção de degradação florestal. Já em 2019 foram detectados 11 km² de florestas degradadas, sendo 55% no Mato Grosso; 27% no Pará; 9% tanto no Amazonas quanto em Rondônia.

Pará tem altos índices de desflorestamento em áreas preservadas

O boletim mostra que, em janeiro deste ano, 67% do desmatamento ocorreu em áreas privadas ou sob diversos estágios de posse. O restante ocorreu em assentamentos – 21%; terras indígenas – 7%; e unidades de conservação – 5%.

A unidade de conservação mais desflorestada foi a APA Triunfo do Xingu, no Pará. Foram 3 km² de desmatamento. Outras áreas como APA do Tapajós e Resex Verde para Sempre, também no Pará, aparecem no ranking.

Em relação a terras indígenas, o Pará também lidera o ranking. A Terra Indígena Ituna/Itatá teve o maior índice de desmatamento, com 4 km², seguido da Aripuanã, que abrange Rondônia e Mato Grosso, com 1,5 km².

Fonte:G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...