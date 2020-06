Pará é o estado com maior índice de desmatamento do Brasil durante o mês de abril, aponta Imazon

32% de todas as áreas verdes desmatadas estavam no Pará, segundo levantamento.(Foto:Reprodução)

Pará volta a ser, em abril, o estado com mais desmatamento no Brasil

O Pará foi o estado com o maior índice de desmatamento da Amazônia Legal durante o mês de abril, de acordo com o Boletim de Desmatamento do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon). Segundo o levantamento, cerca de 530 km² foram desmatados em toda a Amazônia legal. Desse número, 32% estavam no Pará.

Ainda de acordo com o Imazon, o desmatamento neste ano cresceu 171% em relação ao mesmo período do ano passado. As maiores perdas de áreas verdes se concentram em 10 municípios do interior do Pará.

De acordo com o Núcleo de Meio Ambiente da Universidade Federal do Pará (UFPA), a floresta está sendo desmatada para abrir espaço para a criação de áreas de pasto.

“A real situação da Amazônia é preocupante mas não é novidade. O problema é que está em curso um movimento de desmobilização, de negação, por parte do Governo Federal, em relação aos programas da Amazônia. Isso abre espaço para o desmatamento”, afirma o professor André Cutrim.

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente do Pará (Semas), a pandemia de Covid-19 tem atrapalhado ações de fiscalização no interior do estado.

“Apesar disso, estamos nos preparando pra esse contexto de pandemia. Fizemos um processo seletivo simplificado, de 300 servidores. Vamos atuar na fiscalização nas areas que mais desmatam no Pará”, afirmou o titular da Semas Mauro Ó de Almeida.

Por G1 PA — Belém

05/06/2020 22h18

