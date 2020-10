Pará é o Estado com maior queda em mortes por Covid-19 no Brasil

Paciente recuperada deixa o hospital de campanha no Hangar (Foto| Alex Ribeiro/Ag. Pará ) – Nesta sexta-feira (2), o Brasil alcançou a menor média móvel de mortes por Covid-19, desde maio, e o Pará foi o Estado brasileiro que mais apresentou queda no número de óbitos, com redução de 49%. As informações são do portal UOL e compilados por consórcio nacional de imprensa.

Segundo o levantamento, o Brasil teve 675 mortes em média nos últimos cinco dias, número que só havia sido tão baixo em 13 de maio, quando o País registrou 668 mortes. Nesta sexta-feira (2), foram registradas 664 óbitos por Covid-19.

Nesse quadro, o Pará foi o Estado que teve a maior queda no número de óbitos, com redução de 49%. Nesta sexta-feira (2), a Sespa informou que foram notificadas apenas seis mortes por Covid-19 no território paraense. Ontem (1º), não foi registrada nem uma morte pelo novo coronavírus no Pará nos últimos sete dias.

Alguns Estados do Norte do Brasil, no entanto, apresentam grande aceleração no número de óbitos: Amazonas, por exemplo, teve alta de 138% e, Roraima, de 633%.

Dez estados e o Distrito Federal tiveram queda na média móvel de mortes, enquanto outros 13 mantiveram estabilidade. Além de Amazonas e Roraima, Ceará também apresentou alta no número de óbitos (22%).

Dol

