Pará é o estado do Brasil com menos transparência em relação a dados divulgados sobre Covid-19, aponta estudo

Segundo a Open Knowledge Brasil, estado não foi avaliado positivamente em nenhuma das três categorias analisadas, alcançando zero pontos em 100 possíveis.

O Pará é o estado do Brasil com menos transparência em relação aos dados divulgados sobre o novo coronavírus (Covid-19), segundo apontou um levantamento realizado pela organização Open Knowledge Brasil (OKBR). De acordo com o estudo, publicado na última sexta-feira (3), o Pará não foi avaliado positivamente em nenhuma das três categorias analisadas. O G1 entrou em contato com o Governo do Pará e ainda não obteve resposta.

Para realizar o levantamento, foram levados em consideração três pontos entre as informações divulgadas em portais dos governos dos estados: conteúdo, formato e nível de detalhamento.

De acordo com a Open Knowledge Brasil, o Pará alcançou a nota zero, em 100 pontos possíveis.

De acordo com o estudo, outro estado que também alcançou a nota zero em transparência de informações sobre o Covid-19 foi Rondônia. Ainda segundo o estudo, ambos os estados possuem nível “opaco” de divulgação.

Segundo a organização, o que chama mais a atenção é a ausência de informações sobre testes disponíveis nos estados. Não há detalhes sobre a data de coleta das informações. Apenas um dos 27 estados avaliados informou esse dado, aponta a OKBR.

Outro ponto destacado pela organização é a ausência de informações sobre a taxa de ocupação de leitos. Estudo indica que nenhum estado conta quantos leitos estão ocupados, em relação ao total disponível.

Apesar da situação crítica no Pará, o levantamento aponta que 90% dos estados brasileiros ainda não publicam dados suficientes para acompanhar a disseminação da pandemia. Somente Pernambuco possui clareza dos dados e publica informações dos casos. O estado fez 81 pontos de 100 possíveis.

Veja detalhes dos dados analisados:

Conteúdo: idade, sexo e hospitalização dos pacientes confirmados, além de infraestrutura de saúde, como ocupação de leitos, testes disponíveis e aplicados.

Formato: consideram-se pontos positivos a publicação de painéis analíticos, planilhas em formato editável e séries históricas dos casos registrados.

Detalhamento: avalia se os casos estão disponíveis de forma individual e com pacientes anônimos; além do grau de detalhe sobre a localização (por município ou bairro, por exemplo)

Transparência de dados de Covid-19 no país



Trânsparência na divulgação de dados sobre a Covid-19 no Brasil — Foto: Open Brasil Knowledge

Pontuação máxima é de 100; confira como cada estado se saiu na avaliação da OKBR:

Alto: Pernambuco (81)

Bom: Ceará (69) e Rio de Janeiro (64)

Médio: Tocantins (50), Minas Gerais (48), Maranhão (45), Mato Grosso do Sul (45) e Roraima (40)

Baixo: governo federal (36), Rio Grande do Sul (36), Alagoas (33), Bahia (33), Mato Grosso (31), São Paulo (31) Rio Grande do Norte (29), Distrito Federal (21), Piauí (21), Amazonas (17), Acre (14) e Goiás (14)

Opaco: Amapá (10), Espírito Santo (10), Paraíba (10), Paraná (10), Santa Catarina (10), Sergipe (10), Pará (0) e Rondônia (0)

