Pará é o primeiro estado a lançar game de cidadania fiscal em versão mobile

Objetivo é educar crianças, adolescentes e adultos sobre a importância dos impostos nas cidades

Amanhã (21), o primeiro de uma série de jogos de cidadania fiscal será lançado pela Secretaria da Fazenda do Estado do Pará (Sefa). O lançamento será na entrega da premiação do Nota Fiscal Cidadã. O jogo é gratuito e ficará disponível nas lojas Google Play e Apple Store.

O Pará é o primeiro estado a lançar um game para tablets e smartphones. Além da versão mobile, também foi desenvolvida uma versão para computadores, com objetivo de permitir que o jogo seja utilizado em escolas públicas, em parceria com a Secretaria de Educação (Seduc).

O intuito do game é educar crianças, adolescentes e adultos sobre a importância dos impostos no funcionamento da sociedade. O início do jogo é marcado por uma cidade que se desenvolve a partir da progressão do game, com investimentos públicos e privados. Com a arrecadação, os impostos têm retorno por meio de obras públicas que, por sua vez, abrem espaço para novos empreendimentos.

O jogador deve assumir tanto a modalidade de cidadão quanto de governante e, a partir disso, construir casas, abrir novos negócios, gerar empregos, recolher impostos, ou até construir equipamentos públicos e realizar obras de infraestrutura com os recursos arrecadados. Para que a cidade cresça, é importante que os dois lados estejam equilibrados e que as necessidades de saúde, educação, segurança, lazer e infraestrutura sejam supridas.

Para o secretário da Fazenda, Nilo Rendeiro de Noronha, o uso de jogos para a disseminação de conceitos da educação fiscal é uma tendência que facilita a compreensão de conceitos mais complexos.

Um dos atrativos do jogo é a possibilidade de ganhar pontos por meio do escaneamento do QR Code: código existente nas notas fiscais de consumidor eletrônicas (NFC-e). A ideia visa estimular que o jogador se interesse pelo documento fiscal válido nas compras a varejo no Pará.

Para maiores informações ligue 0800.725.5533 ou acesse o site da Sefa.

Fonte: ORMNews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...