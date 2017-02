Pará é o segundo no país com a gasolina mais cara

Mesmo com a redução feita pela Petrobras, preço da gasolina no Estado continua em alta.

Já é a terceira vez que a Petrobras reduziu na Refinaria os preços dos Combustíveis. Desde 2016, a Estatal anunciou uma nova política de preços em todo o Brasil. Esta nova redução se deu da seguinte forma: a Gasolina com queda de 1,4% e o Diesel com queda de 5,1%. A exemplo das outras duas reduções anunciadas pela Petrobras, esta também (até agora) praticamente não chegou aos consumidores paraenses.

O novo estudo elaborado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE/PA) com base em dados da ANP mostra que em vez de queda a Gasolina subiu de preço. As analises elaboradas mostram que somente neste mês de Fevereiro, pela segunda semana consecutiva o paraense esta pagando mais caro pelo litro da Gasolina comercializado em postos de combustíveis do Estado. Na primeira semana de Fevereiro, abrangendo o período de 29 de janeiro a 04 de fevereiro, o litro da gasolina foi comercializado em média em postos do Estado a R$ 4,073 com os preços variando entre R$ 3,610 a R$ 4,770 . Na segunda semana que cobriu o período de 05 a 11 fevereiro o litro da Gasolina já estava mais caro e foi comercializado em média a R$ 4,092 com os preços variando entre R$ 3,610 a R$ 4,770.

O balanço efetuado em todos os estados do país, mostra que o litro da gasolina comercializada no Pará nesta segunda semana de fevereiro é o segundo em média mais caro do pais, só perdendo para o preço médio da gasolina comercializado no Estado do Acre.

De uma maneira geral vários fatores influenciam no caso do Pará estar no ranking dos preços altos dos combustíveis, entre eles se destacam a distância entre a fonte produtora , margem de comercialização dos postos e a elevada carga tributária sobre os combustíveis, principalmente sobre a Gasolina.

Fonte: ORMNews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

