Pará eleva alerta -semana terá chuvas mais intensa

Com previsão de semana mais chuvosa, meteorologia aponta riscos de alagamentos(Foto:Reprodução)

Alerta atinge nível laranja: Pará pode ter índice pluviométrico de até 100 milímetros ao dia

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê que o início da semana será de chuvas mais intensas que as que já castigaram a Grande Belém na tarde desta sexta-feira (7). Na última quinta (6), o Inmet divulgou boletim com previsão para os dias chuvosos até a próxima quinta (13). A partir deste domingo (9), e especialmente entre segunda (10) e quarta (12), os índices pluviométricos do Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins podem atingir marcas que já sinalizam o alerta laranja do Inmet para os próximos dias – dentro da escala de monitoramento padrão do acumulado de chuvas.

Na sexta-feira passada (7), alguns bairros de Belém alagaram e o centro comercial também foi castigado pela rápida chuva do início da tarde.

Segundo o Inmet, em várias regiões desses quatro estados, poderá se esperar um volume de chuvas variando entre 30 a 60 milímetros por hora – ou acumulados de 50 a até 100 milímetros por dia. A previsão está dentro do que já havia anunciado o Inmet para o regime de chuvas para todo o Pará até a próxima quarta (12).

ENTENDA

Vale lembrar: essas medições, que nos ajudam a dimensionar o volume de chuvas esperado, significam os totais do que se pode acumular de água, em cada metro quadrado, onde as chuvas cairão.

Ou seja: em cada metro quadrado de seu quintal ou de sua rua, se você pudesse prender a água da chuva em um aquário, vasilha ou caixa de concreto, com as mesmas dimensões (um metro por um metro), seria possível medir, com uma régua colocada em pé, que a chuva prevista pode encher até três a seis centímetros por hora (índice pluviométrico de 30 a 60 milímetros de chuva a cada hora) – ou acumular até cinco a dez centímetros de lâmina d’água empoçados, a cada metro quadrado, ao fim de um dia de chuva (índice de 50 a até 100 milímetros por dia).

Nessas condições, pluviométricas, pelo que se proderia entender com uma simples régua em mãos, a carga de chuva pode trazer contratempos e problemas a locais de difícil drenagem ou pouca estrutura para lidar com possibilidades de alagamentos e transbordamentos com o aumento de volumes de cursos d’água, como rios, ou mesmo barragens.

ALERTA

Por isso mesmo, o alerta laranja do Inmet cita possibilidades de alagamentos e riscos de deslizamentos de encostas, cheias de rios com transbordamentos para regiões sujeitas a alagamentos às suas margens, no Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins. Os inícios de tardes de segunda e terça-feira poderão concentrar maiores volumes de chuvas.

No Pará, além da área da Grande Belém, onde a água da chuva tem poucas possibilidades de drenagem natural pelo solo – devido à grande área de calçamentos e asfalto, que impedem escoamento e favorecem alagamentos -, a previsão pluviométrica desta semana pede atenção especial a cidades do sul, sudeste e oeste do Pará, onde o inverno já iniciou e as enxurradas já causaram, prejuízos, como em Redenção, na região sul do Estado.

Fonte: Inmet – 06/12/2018

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...