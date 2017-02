Pará em crise e Jatene curtindo na Itália

Enquanto a população teme uma iminente greve da PM, guardas municipais já pararam, servidores da Saúde estão em estado de greve e a violência está cada vez pior, o governador do Estado curte férias na Itália, com direito a hotéis de luxo e passeios românticos.

Simão Jatene está na Itália. Curtindo a vida. E isso já faz 10 dias. Na sexta-feira retrasada (4), o governador do Pará se mandou para a terra de Michelangelo e Da Vinci, para saborear tudo o que o país tem de melhor. Enquanto isso, o Estado que ele deveria administrar passa por uma das maiores crises dos últimos tempos. Para quem está no Pará, a situação está complicadíssima, em todos os setores.

Na área de Segurança, a Guarda Municipal fez uma paralisação e a PM pode entrar em greve a qualquer momento. Na última sexta-feira (10), mulheres de policiais militares fizeram protestos em diversas cidades do Estado, exigindo que o Governo pague benefícios atrasados e reajuste os salários. Com a violência cada vez mais elevada – como todo paraense sente na própria pele -, uma greve da PM seria a certeza do caos total. Mas Jatene não parece preocupado. Nesta semana, ele passeou pelos salões luxuosos do Vaticano e admirou o Coliseu de Roma, uma das maiores atrações turísticas do mundo.

E para curtir a capital italiana com o máximo de luxo, o governador decidiu se hospedar no Starhotels Michelangelo, um dos mais chiques da cidade, no qual uma diária pode custar até R$ 3 mil (veja box à direita). Enquanto isso, em terras paraenses, os servidores da Saúde entraram em estado de greve e a Educação sofre com o descaso do Governo, duramente criticado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará.

VENEZA

Jatene não viajou sozinho. Além da primeira-dama, Ana Jatene, o governador levou consigo o chefe da Casa Militar, tenente-coronel César Maurício de Abreu Mello, cujas diárias são pagar com o seu dinheiro, caro leitor. E enquanto você lê este texto, Jatene e sua esposa estão se deliciando com as belezas de Veneza, conhecida como A Cidade do Amor, com direito ao tradicional passeio de gôndola pelos canais dessa fabulosa cidade.

Com previsão de voltar a Belém apenas no dia 24 – ou seja, ao todo, serão 20 dias na vida mansa -, o governador ainda vai passear muito pela Itália, incluindo uma visita às belíssimas praias da Sicília. Quando retornar ao Pará, uma das primeiras ações de Jatene será decretar ponto facultativo na Sexta-feira Magra de Carnaval. Assim, ele poderá esquecer o trabalho – de novo! – e aproveitar o feriadão em São Caetano de Odivelas, onde adora pescar, sem se preocupar com os problemas do Estado. Mas enquanto isso, Jatene continua na Itália. Curtindo a vida.

Fonte: Diário do Pará

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...