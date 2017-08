Pará está em segundo lugar no ranking regional de negócios, segundo a Associação Brasileira de Startups

As startups são modelos de negócios inovadores, que buscam resolver ou minimizar problemas atuais ou futuros.

Muitos jovens paraenses na faixa etário de 25 a 35 anos estão se tornando empresários seguindo na contramão da crise. Esbanjando criatividade para solucionar problemas antigos do mercado paraense, muitos deles estão criando Startups, que são empresas em fase inicial desenvolvedoras de produtos ou serviços inovadores, com potencial de rápido de crescimento.

Segundo a Associação Brasileira de Startups, no país existem cinco mil empreendimentos com esse tipo de inovação, e na região Norte, o Pará se destaca em segundo lugar no ranking regional. Se depender dos jovens empreendedores paraenses, o negócio vai longe.

O jovem fundador de Startup Henrique Neto lançou este mês um aplicativo de serviços por meio do qual é possível solicitar alimentação saldável de forma rápida e prática. A inovação deu certo. “Pesquisamos durante um tempo formas de oferecer opções para o nosso usuário e chegamos à concepção dessa ideia inovadora”, explica.

A mesma lógica do aplicativo é utilizada no serviço de entrega de documentos em Belém. O usuário solicita pelo aplicativo e o motoboy entrega a correspondência no destino. Todo o trajeto é monitorado via GPS. “É vantajoso, porque economizamos tempo e além disso é mais seguro”, avalia o empresário José Fonteles.

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas-Pará (Sebrae-Pa) e outras entidades que fomentam o empreendedorismo estão realizando eventos para reunir essa comunidade no estado. O analista técnico do Sebrae Pará Bruno Darwich explica que as Startups em Belém são variadas. “Vão desde serviços nas áreas sociais a ambientais e culturais. Esse empreendimento vem crescendo porque o mercado local está necessitando e pedindo soluções inovadoras”, esclarece.

Fonte: G1 PA.

