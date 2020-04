Para evitar aglomerações, Adepará estende o prazo para o cadastro da safra 2019/2020

Safra 2019/2020 pode ser comunicada até 30 de maio de 2020 e a safrinha, até 30 dias após o semeio — Foto: Ascom Adepará/Divulgação

Para evitar aglomerações de pessoas e a proliferação do novo coronavírus, o cadastro pode ser realizado pela internet.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, a Agência de Defesa Agropecuária do Estado (Adepará), estendeu o cadastro da safra 2019/2020 até o dia 30 de maio deste ano, e para a safrinha, de até 30 dias após o plantio.

Para evitar aglomerações de pessoas e a proliferação do novo coronavírus, o cadastro pode ser realizado pela internet. O sojicultor preenche o formulário e envia para o e-mail: gppie@adepara.pa.gov.

Os que não possuem acesso à internet podem realizar o cadastro na sede da Adepará no município onde se localiza o plantio, e durante o atendimento deve ser respeitado a distância de 1,5 metro.

Todas as propriedades ou áreas produtoras de soja existentes no estado do Pará devem fazer o cadastramento, inclusive os plantios destinados à pesquisa, de acordo com a Portaria nº 911, de 27 de março de 2017.

O objetivo é conhecer e mapear todas as áreas com soja no estado, de maneira mais rápida e eficaz, para o planejamento das ações de defesa vegetal.

As medidas são válidas para as áreas produtoras das microrregiões: Paragominas, Tucuruí, Santarém, Almeirim, Óbidos, Castanhal, Arari, Salgado, Belém, Cametá, Bragantina, Furos de Breves, Portel, Guamá, Tomé-Açu, Itaituba (municípios de Rurópolis e Trairão) e de Altamira com exceção dos distritos de Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra.

“A decisão de prorrogar o cadastro da safra 2019/2020, foi tomada em razão do atual cenário de pandemia mundial do coronavírus, visando a diminuição do fluxo e aglomeração de pessoas para, assim, conter a disseminação do vírus”, disse Maria Alice Thomaz, responsável técnica do Programa Estadual da Soja.

“Recomendo que os produtores busquem usar os canais de atendimento remoto para a solução de pendências, e assim evitar a exposição e a contaminação do novo coronavírus”, ressaltou Maria Alice Thomaz.

Para mais informações acesse o site da Adepará ou pelo telefone: (91) 3210-1100.

