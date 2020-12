Para evitar aglomerações, Comitê de Crise aprova cancelamento de festas de Natal, Réveillon e Carnaval em Santarém

Por:Kamila Andrade – Portal OESTADONET – 05/12/2020 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo o prefeito, além do Natal, o Réveillon também foi cancelado. “Tanto em Santarém, quanto em Alter do Chão, a festa de Ano Novo foi cancelada”, destacou.

De acordo com o prefeito Nélio Aguiar, este ano, por causa da pandemia do novo coronavirus, não terá a tradicional casa do papai Noel, que era instalada todos os anos na Praça de São Sebastião.

You May Also Like