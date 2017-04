Pará foi alvo de crime similar ao do Paraguai

O assalto à sede da empresa de transprte de valores Prosegur registrado na madrugada desta segunda-feira (24), na Ciudad del Este, no Paraguai, tem sido chamado pela imprensa local de “Crime do Século”, devido ao modo cinematográfico com que foi executado. O crime, entretanto, possui diversa similaridade com outros crimes ocorridos no Brasil, inclusive um caso em Marabá, no sudeste paraense.

O caso em questão ocorreu em setembro de 2016, quando uma quadrilha formada por cerca de 30 pessoas explodiu e invadiu a sede da Prosegur na empresa. O bando seguiu pelas ruas da cidade em caminhonetes e deixaram o município por uma ponte na rodovia Transamazônica. Dois caminhões foram colocados sobre a ponte, um em cada extremidade, e os veículos foram incendiados, impedindo que a polícia perseguisse o bando. Os suspeitos então fugiram da região em um rio, com o apoio de um barco.

Outros assaltos similares foram registrados em outras localidades do Brasil, como no interior de São Paulo. Segundo o governo paraguaio, o crime desta semana foi cometido por brasileiros, já que os suspeitos utilizaram carros com placas do país e falavam portugues.

A polícia paraguaia atua em conjunto com a Polícia Federal brasileira para identificar o bando. A principal suspeita é que o crime tenha sido cometido por membros da facção criminosa PCC, que também estaria por trás dos crimes realizados no Brasil.

Fonte: DOL.

