Pará ganha destaque na safra de 2017 em cacau, pimenta do reino, mandioca e abacaxi

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, através do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, a previsão da produção de cereais, leguminosas e oleaginosas, no Brasil, que totalizou 240,3 milhões de toneladas, 30,1% superior a 2016 , equivalente a 184,7 milhões de toneladas. O Pará ganhou destaque para a previsão de safra de 2017 com o cacau, pimenta do reino, mandioca e abacaxi.

Cacau

Sendo matéria prima do chocolate, o cacau tem previsão de produção de 116 mil toneladas, quantidade que representa 49% da produção brasileira. O Pará ocupa a 1ª posição nacional de produção do produto, e está à frente da Bahia, que é o 2º colocado, e tem previsão de produção de 105 mil toneladas neste ano.

Pimenta do Reino

Tempero bastante utilizado nas indústrias farmacêuticas e de cosméticos, entre outros usos, a pimenta do reino tem previsão de safra de 35 mil toneladas, representando 45% da produção brasileira, e ocupa a 2ª posição nacional no ranking. O 1º colocado é o Espírito Santo com 36,9 mil toneladas.

Mandioca

Usada em muitos pratos da gastronomia paraense, a mandioca tem previsão de safra para 2017 de 4,19 milhões de toneladas, representando cerca de 21% da produção de mandioca em todo o Brasil. No ranking nacional está como o maior produtor nacional desse produto.

Abacaxi

O abacaxi, no Pará, tem previsão de safra de 223 mil toneladas para este ano, quantidade que representa 14% da produção de abacaxi no Brasil. No ranking nacional a fruta ocupa o lugar do 3º produtor nacional desse produto. Paraíba e Minas Gerais ocupam a 1ª e 2ª posição respectivamente com previsão de produção de 279 mil toneladas para aquele e 236 mil toneladas para esse.

Fonte: DOL.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...