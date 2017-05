Pará já entregou mais de 450 mil declarações do Imposto de Renda

Contribuintes em atraso estarão sujeitos ao pagamento de multa mínima de R$165,74

De acordo com a Receita Federal, até as 17h desta quinta-feira (27), 456.308 paraenses declararam o Imposto de Renda em 2017. O prazo para a declaração encerra nesta sexta-feira (28). A penalização para contribuintes em atraso é de pagamento de multa no valor mínimo de R$165,74 e máximo de 20% do imposto devido.

Quem deve declarar?

Pessoas com rendimentos superiores a R$ 28.559,70 e quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00. Além disso, quem obteve, em qualquer mês, ganho ao alienar bens ou direitos sujeitos à incidência do imposto, ou ao realizar operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas.

Pessoas com receita bruta na atividade rural em valor superior a R$ 142.798,50 e aqueles que tiveram, em 31 de dezembro de 2016, posse, propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor superior a R$ 300.000,00 também devem declarar.

