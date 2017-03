Pará já perdeu quase cinco mil empregos só em 2017

Nos últimos 12 meses, Estado já contabiliza perda de mais de 40 mil postos de trabalhos

O Pará já perdeu quase cinco mil postos de trabalhos nos primeiros dois meses do ano, o que representa um decréscimo de 0,67%. O saldo negativo foi puxado pelo setor da constução civil, seguido pelo comércio. É o que aponta uma pesquisa divulgada pelo Dieese-PA (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) nesta sexta-feira (17).

Segundo os números do Dieese, entre janeiro e fevereiro deste ano, foram realizadas em todo o Pará 41.986 admissões, contra 46.917 desligamentos, gerando um saldo negativo 4.931 postos de trabalhos. O setor da construção civil foi o mais atingido pelas demissões com a perda de 3.238 postos de trabalhos, seguido do setor comércio com a perda de 1.189 postos e setor da indústria de transformação, com saldo negativo de 857 postos. No mesmo período, apenas o setor da agropecuária teve saldo positivo de 792 postos de trabalhos. Entre os estados da região Norte, a maioria também apresentou queda na geração de novos empregos, com exceção de Roraima, que teve saldo positivo de 415 empregos gerados. Depois do Pará, o estado do Amazonas teve perda de 3.008 postos de trabalhos e Rondônia também contabilizou menos 1.308 empregados. Na região Norte, o total de demissões chegou a 9.354 postos e descréscimo de 0,53% .

Já com relação aos últimos 12 meses do ano, o comparativo entre admitidos e desligados mostrou saldo negativo de 40.168 postos de trabalhos, com um decréscimo de 5,23%. Os setores mais atingidos foram o da construção civil com perda de 1.986 postos de trabalhos, seguido do setor comércio com a perda de 9.175 postos de trabalhos e setor indústria de transformação com a perda de 4.486 postos. Somente a agropecuária teve saldo negativo de sete postos de trabalhos neste período.

Fonte: ORMNews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...