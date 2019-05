Pará já tem 17 guardas e policiais mortos em 2019

Em abril, cabo da reserva da PM foi baleado na porta de casa, no Jurunas- (Foto:Reprodução/Ary Souza)

Além de 16 PMs, um guarda municipal também foi assassinado no Estado, confirma Segup

Um total de 16 policiais militares foram mortos no Pará no período de 1º de janeiro a 9 de maio deste ano. O número, disponibilizado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Segup), contabiliza militares mortos vítimas de crimes com características de latrocínio e/ou execução no Estado.

Além dos militares, houve também a morte de um guarda municipal de Belém, executado a tiros no Curuçambá, em Ananindeua, em março deste ano. A vítima, identificada como Marcley Rosário de Souza, trabalhava há seis na corporação.

Com o homicídio do guarda, o número total de agentes de segurança assassinados no Estado em 2019 está em 17, ou seja, mais de três mortes a cada mês.

Ainda segundo a Segup, as investigações para apurar as mortes dos agentes estão sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos, da Polícia Civil.

“Dos 17 casos registrados, 12 estão com autoria presa, morta ou identificada, com mandado de prisão decretado e dois ainda estão em apuração, ou seja, ainda não esclarecido”, informou a Segup em nota.

