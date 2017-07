Pará: Justiça suspende distribuição de livro que aborda casamento de pai com a filha

Entretanto, para a promotora de Justiça, a suspensão temporária deve ser mantida até a realização de uma análise técnica. “O Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar do MPPA (Gati) deverá apresentar um relatório elaborado por um pedagogo, sobre a prejudicialidade da utilização do referido livro”, explicou.

O pedido, segundo o Ministério Público do Estado (MPP) se deu em decorrência da situação de crimes sexuais envolvendo crianças e adolescentes no âmbito familiar ser recorrente no Marajó.

O livro de autoria de José Mauro Brant, apresenta como narrativa um conto no qual aborda a história de um pai que decide casar com uma das filhas.

A Justiça de Curralinho, no Marajó, decidiu suspender temporariamente a distribuição do livro didático “Enquanto o Sono Não Vem”, nas escolas públicas municipais, para crianças de 6 a 8 anos de idade.

