Pará lidera ranking da Aids entre idosos, segundo pesquisa

Não é novidade para ninguém que os idosos estão cada vez mais ativos. Os ‘vovôs’ e ‘vovós’ da atual sociedade esbanjam saúde e disposição, praticam esportes radicais, fazem danças acrobáticas, jogam videogame e ainda têm se permitido aproveitar os prazeres da relação sexual. Porém, a maioria não está atenta aos riscos que o sexo sem a devida proteção pode ocasionar. As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) têm afetado a vida sexual dos ‘idosos’ em grande escala, e o motivo é a ausência do uso de preservativo. O número de casos de HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana), entre pessoas acima dos 50 anos dobrou na última década, já que atualmente cerca 80% dos adultos entre 50 e 90 anos são sexualmente ativos. O Estado do Pará lidera ranking dos idosos contaminados pelo vírus HIV.

Segundo os últimos dados do Ministério da Saúde, cerca de 4% a 5% da população acima de 65 anos são portadores do vírus HIV, um aumento de aproximadamente 103%. “Os homens e mulheres na terceira idade estão fazendo sexo sem prevenção e se contaminando com o vírus da Aids e outras DSTs. E não é só isso. Os diagnósticos em pessoas com mais de 50 anos crescem no país a cada dia, presencio este cenário todos os dias no consultório.

No Brasil, o Ministério da Saúde não tem dados sobre o índice de transmissões das DSTs, porque a notificação não é obrigatória, caso contrário, nos assustaríamos muito mais”, afirma o diretor do Instituto Paulista, cirurgião geral e vascular e andrologista, Dr. Carlos Augusto Araújo.

O Pará lidera como o Estado com maior índice de idosos contaminados. Dados da Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa) mostram o crescimento do número de idosos com o vírus HIV no estado. Do total de 5.465 casos investigados de AIDS (na sigla em português: SIDA Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), em adultos, a faixa etária dos 60 aos 80 anos registrou 214 casos, 12 novos casos foram registrados somente em 2016. No estado, Belém lidera como município que possui maior número de infectados.

A nova geração de idosos tem recursos para prolongar a qualidade de vida, acaba por aumentar também a sexualidade, pois medicamentos para disfunção erétil via oral, injetáveis e as próteses penianas fazem grande sucesso Se estão ativos para dançar, passear e estudar, também estão para namorar, o problema é que ninguém os imaginam ativos sexualmente.

“O homem mais velho tem mais dificuldade de aceitar o uso do preservativo, porque ele associa isso à sua juventude, quando não se usava muito a camisinha e as DSTs ainda não eram propagadas. Outro fator importante é que ainda existe o tabu de se falar sobre sexo na melhor idade, seja pela família, por eles mesmos e até nos consultórios médicos, que devem estar ainda mais atentos”, acrescenta o especialista em saúde sexual masculina.

E, em decorrência da fragilidade do sistema imunológico das pessoas com mais de 60 anos, há uma dificuldade para detectar as Doenças Sexualmente Transmissíveis, pois os sintomas de muitas delas podem ser confundidos com os de outras infecções.

