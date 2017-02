Para ministro, Brasil entra em calamidade se não mudar a Previdência

Governo vislumbra dificuldade na aprovação das mudanças e liga o alerta

O governo Temer terá de lidar com dificuldades dentro da base no que se refere ao projeto de mudanças na Previdência. Segundo a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, uma boa parte do DEM e do PMDB, além de praticamente a totalidade do chamado centrão, com PP, PR e PTB, apoiam a emenda que altera o projeto.

Percebendo o provável inconveniente, um dos ministros teria feito uma comparação segundo a qual o Brasil entraria em calamidade, da mesma forma que o Rio de Janeiro, caso não as mudanças não sejam aprovadas.

O governo ligou o alerta também pelo fato de os dirigentes partidários, ao contrário do que ocorreu na votação do teto de gastos públicos, não pretenderem obrigar os deputados a votarem a favor.

