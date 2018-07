PARÁ NA ESPANHA-Marajoara representa o Brasil em concurso de beleza

Valéria Christie foi eleita Queen Beauty Brasil 2018

(Foto: Casting Misses)- A estudante Valéria Christie, de 23 anos, vai representar o Brasil no concurso de beleza ‘Queen Beauty Universe 2018’, que será realizado no mês de novembro na Espanha. A miss paraense ganhou o título ‘Queen Beauty Brasil 2018’ após disputar o Concurso Belezas do Brasil, realizado no último dia 21 de julho em São Bernardo do Campo, São Paulo, onde representou o Pará.

Natural de Breves, na ilha do Marajó, Valéria estuda ciências contábeis e venceu o Miss Beleza do Pará em outubro do ano passado, em Belém. A miss se preparava há meses para disputar o concurso nacional em São Paulo. A rotina incluiu aulas de passarela, inglês, academia, estética, oratória e muito estudo sobre os concursos internacionais. Valéria já tinha experiência em outro concurso de beleza, já que foi segunda colocada no tradicional Rainha das Rainhas 2017, organizado pelas ORM. Após o concurso em São Paulo, onde ganhou o título de Miss Região Norte, a paraense foi aclamada com o título nacional pela Casting Misses, empresa que organiza o certame, por ter o perfil para competição internacional.

“Lembro de cada dia que sonhei com tudo que aconteceu em minha vida. Lembro de cada noite que assistia concursos e imaginava como seria um dia representar meu município, caso eu ganhasse. Hoje terei a oportunidade de representar meu País! Serei o Brasil na Espanha, e eu não poderia estar mais feliz e realizada. vou levar toda a garra e a inteligência da mulher brasileira e conquistar este título internacional”, conta Valéria, que tem 1.80 de altura, e atualmente trabalha em uma empresa de contabilidade.

A partir desta semana, a miss começa nova preparação para o Queen Beauty Universe, realizado todos os anos na cidade de Valência, na Espanha. O concurso reúne cerca de 50 candidatas de vários países do mundo. No dia da final, as misses desfilam em traje típico, biquíni e traje de gala, mas antes disso cumprem agenda com várias programações na cidade. No ano passado, a também estudante paraense Juliana Salgado, de 21 anos, foi eleita a Queen Beauty Brasil 2017 e conquistou o segundo lugar neste concurso, portanto, é a segunda vez que uma paraense representa o Brasil na Espanha.

“O momento é histórico para o nosso Estado porque é a segunda vez que uma paraense vai representar o Brasil. Me sinto feliz e honrada porque podemos mostrar que nós, as paraenses, também somos profissionais, inteligentes e capacitadas para isso. Temos uma miscigenação muito grande no Estado, belezas diferenciadas e que precisam ser mostradas lá fora”, finaliza Valéria, que contará com todo o apoio de Breves nesta nova empreitada. No Estado, o Miss Beleza do Pará é organizado pelo promoter Ernesto Dias, com apoio de Paloma Vale e Brunno Magno.

