Pará não alcança a meta de vacinação

Ministério da Saúde confirma que a meta geral foi atingida Brasil

O Ministério da Saúde confirmou que o Brasil já atingiu a meta geral de vacinação contra sarampo e poliomelite, porém o Pará continua entre os estados que não atingiram esse número. A Campanha Nacional de Vacinação, encerrada no dia 14, registrou uma cobertura vacinal de 95,4% para a pólio e de 95,3% para o sarampo. Entretanto, 516 mil crianças ainda não receberam as doses recomendadas. A única faixa etária que não alcançou o índice de 95% foi a de um ano de idade, cuja cobertura está em 88%. Apesar do fim da campanha, a vacina continua disponível o ano inteiro nos postos de saúde.

Segundo o ministério, 15 estados conseguiram alcançar a meta para ambas as vacinas, e São Paulo e Tocantis alcançaram a meta somente para a vacina da pólio. Entretanto, o Pará e os estados de Alagoas, Rio Grande do Norte, Amazonas, Bahia, Acre, Piauí, Roraima e Rio de Janeiro, além do Distrito Federal, não atingiram a meta de vacinação. Já entre os 5.570 municípios, 4.390 atingiram a meta. O Ministério da Saúde informou que os gestores têm até o dia 28 de setembro para divulgar no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI) os dados de vacinação da campanha.

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou, em nota, que recomenda que os 144 municípios paraenses prossigam com a Campanha Nacional de Vacinação até o dia 21 de setembro, a fim de que o Pará atinja a meta de 95% preconizada pelo Ministério da Saúde. Ainda de acordo com a Sespa, até às 11h de quinta-feira, 13, o percentual de crianças vacinadas já havia chegado a 90% no Estado, e 98% em Belém. “A tendência é que esse número aumente, porque o sistema do Programa Nacional de Imunizações (PNI) tem sido alimentado de forma contínua pelos profissionais dos municípios que executam a campanha”, diz a nota.

Por: Portal ORM, com informações de O Liberal 19 de Setembro de 2018 às 07:02

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...