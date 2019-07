PARÁ NO JN -Conheça a paraense que vai apresentar o Jornal Nacional

Priscilla Castro na bancada mais desejada do Brasil

POR:AMZ- (Foto:Layse Santos | Conexão AMZ)- Nossa editora Layse Santos conta pra gente como está Priscila Castro depois da notícia de que ela será a primeira paraense a apresentar o telejornal mais famoso do Brasil.

“Mana, meu telefone não parou de tocar desde que saiu a notícia. Tô de férias em Nova York e ainda não sei detalhes”. Foi o que me disse a Pri, hoje cedo, quando nos falamos pelo WhatsApp. Tá ansiosa, Pri? Eu perguntei. E ela mandou de lá: “Muito!!! Será uma honra representar o Pará e tantos colegas de profissão da Tv Liberal”.

Deixei a Priscila curtir as férias dela com a animação de quem sabe muito bem o que é sentar na bancada mais famosa do Brasil. Não sabemos ainda a data exata em que ela apresentará o Jornal Nacional. Mas já foi amplamente compartilhado nos grupos de Zap paraenses o e-mail do Willian Bonner para os 27 apresentadores das praças que foram sorteados para apresentar por uma noite o JN, numa estratégia de comemoração dos 50 anos do telejornal.

Aqui na AMZ, a gente aproveita esse momento super bacana pra te apresentar um lado da Priscila Castro que talvez você não conheça. Te convidamos pra assistir o vídeo da série Free Rider, que estamos compartilhando novamente, com histórias super bacanas contadas pela Pri. Dá um play e vamos rever juntos!

